Impressionen aus Frankfurt : Schockstarre über der Buchmesse

Saša Stanišic bekam den Deutschen Buchpreis 2019. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

FRANKFURT Die Attacke von Saša Stanišic auf Peter Handke beschäftigt das Frankfurter Literaturfestival erheblich.

Von Lothar Schröder

Das ging schneller als erwartet: Noch ist die weltgrößte Buchmesse zu Frankfurt gar nicht eröffnet, da gibt es schon die erste Literaturdebatte, der manche auch das Potenzial zum Skandal attestieren. Worum es geht? Um zwei deutschsprachige Preisträger. Der eine, Peter Handke, bekam unlängst den Nobelpreis zuerkannt.

Der andere, Saša Stanišic, wurde jetzt im Frankfurter Kaisersaal mit dem Deutschen Buchpreis bedacht. Dass Handke vor allem in den 1990er Jahren für Serbien Partei ergriffen hatte, ist für Stanišic, der aus seiner bosnischen Heimat mit 14 Jahren vor dem Krieg in Jugoslawien fliehen musste, unfassbar. Und darum rechnet Stanišic mit Handke bei jeder Gelegenheit ab. In seiner Dankesrede zum Buchpreis ebenso wie bei Twitter. Dort ist zu lesen, dass er Handke „auch außerhalb des Bosnien/Serbien-Komplexes für einen schlechten Autor und nicht preiswürdig“ halte.

Das ist nur die literarische Seite, über die man wie bei jedem Autor und jedem Werk diskutieren kann. Politisch wird es aber, wenn Stanišic Handke der Lüge beziehungsweise der Verklärung von Wirklichkeit bezichtigt: weil er, Handke, „vorgibt, die Wahrheit nicht zu kennen, um dann eine Unwahrheit aufzutischen. Mit Texten, „in denen er Tatsachen erfindet, aber die Erfindung als Tatsache hinstellt“. Das Serbien-Engagement von Peter Handke hatte 2006 auch beim Düsseldorfer Heine-Preis für Kritik gesorgt, bis der Schriftsteller schließlich auf den mit 50.000 Euro dotierten Persönlichkeitspreis selbst verzichtet hatte.

Natürlich ist der Zorn des 41-jährigen Stanišic auch dem eigenen Leid und der eigenen Erfahrung geschuldet, was die Kraft seiner Argumente nicht kleiner macht. Nur erscheint es vielen auch moralisch schwierig, als Nicht-Betroffene in diesem Streit mitzureden. Außerdem fragt man sich hinter vorgehaltener Hand, ob man eine literarische Preisverleihung für seine Ansichten auf diese Art instrumentalisieren dürfe. Die Handke-Ehrung habe ihm jedenfalls den Buchpreis für seinen Roman „Herkunft“ gründlich vermiest, so Stanišic.

Die Buchmesse ist in eine kleine Schockstarre gefallen und lauscht lieber, was die Gäste dazu zu sagen haben. Wie die polnische Autorin Olga Tokarczuk, die jetzt mit Handke den Literaturnobelpreis bekam – nachgereicht für 2018 – und dank ihrer schon früh geplanten Lesereise durch Deutschland irgendwie überall auftaucht. Also gestern auch kurz in Frankfurt. Wo sie auftritt: Alle lieben Olga, die Schützenhilfe für Handke betrieb und ihn einen „großartigen Schriftsteller“ nannte. Die doppelte Vergabe des Literaturnobelpreises scheint mit der aktuellen Debatte auch eine Aufteilung der Sympathie mit sich zu bringen: böser Handke, gute Tokarczuk. Ach, damit könne sie ganz gut leben, denn nach vielen Anfeindungen in ihrem Heimatland wäre diese Rolle nach ihren eigenen Worten eine ganz neue, schöne Erfahrung. Sprach‘s und entschwand.

Peter Handke bekam den Literaturnobelpreis 2019. Foto: dpa/Barbara Gindl