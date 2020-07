CD-Tipp : Beethoven-Trios mit famoser Leichtigkeit

Freiburg Ludwig van Beethoven ist nicht immer nur ein zorniger Mann, der mit Leidenschaft um sich wirft. Manchmal ist er charmant und gerade zu menschenfreundlich. Eine tolle neue Platte kündet davon.

Klassik Gelegentlich treffen CDs nicht einfach so in der Redaktion ein oder wurden zur Rezension bestellt. Manchmal rufen die Künstler an und fragen, ob sie ein Exemplar zur Bemusterung schicken können. Wenn es die evangelische Kantorei Klein-Bramsbüttel ist, wird man (obgleich ich evangelische Kantoreien sehr schätze) vielleicht vorsichtig ablehnen. Nun aber hatte ich einen gewissen Kilian Herold an der Strippe, der vorsichtig nachfragte, ob ich seine CD mit dem Titel „Composing Beethoven“ rezensieren wolle.