„Beckham“ bei Netflix Grillen und tanzen mit David und Victoria

Der beste Moment kommt am Ende der Serie. Da versammeln sich die Beckhams in Davids Hütte, die er am See seines Landsitzes neben den Fußballplatz gebaut hat und so groß ist, dass andere Menschen sie als Haus bezeichnen würden. Der frühere Fußballer zieht sich gerne an den Wochenenden dahin zurück und beginnt früh morgens, seinen High-End-Grill anzuwerfen, Geflügel zu marinieren und eventuelle Öl- und Fettspritzer sofort und mit Hingabe wegzuwischen. Irgendwann schneit die Sippe rein, sie essen zusammen und sind happy und witzig und sehen verflixt gut aus und wirken wie eine Familie, die man nie treffen, sondern nur träumen kann. Und wenn alle satt sind, schließt David Beckham die Boombox an, wählt „Islands In The Stream“ von Dolly Parton und Kenny Rogers aus und tanzt mit Victoria, obwohl er nicht tanzen kann, was aber egal ist, weil sie ihn so sehr mag, dass sie darüber hinwegsieht. Es ist so schön, dass man sich fragt, wie man möglichst rasch in den Freundeskreis dieser Leute gelangt, damit man auch mal in die Hütte darf. Aber das geht wohl nicht.