Mit der Stimme von John Lennon So klingt „Now And Then“ – der letzte Song der Beatles

Da ist sie, die Stimme von John Lennon, so frisch, so vertraut, und doch so noch nie gehört: „Now And Then“, ein Liebeslied voller Hingabe, von ihm schon 1979, geschrieben, voll reiner Poesie, die Art von Songs, die zum Besten zählen, was der Sänger, Pianist und Komponist je geschaffen hat. Endlich kann man dieses Lied hören, es ist tatsächlich das letzte Stück, das wirklich alle Mitglieder der Beatles versammelt, und sie klingen zusammen so, als hätten sie es tatsächlich gemeinsam gespielt. Dabei ist „Now And Then“ lange nach der Auflösung der legendären britischen Band fertiggestellt und am Donnerstag schließlich veröffentlicht worden.