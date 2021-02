Katholische Kirche : Beate Gilles ist erste Generalsekretärin der deutschen Bischofskonferenz

Mit der in Hückeswagen geborenen Theologin kommt erstmals eine Frau ins Amt der Generalsekretärin. Sie hegt Sympathien für die Reformbewegung von Maria 2.0 und sagt von sich, dass sie als Ausdauersportlerin einen langen Atem habe.

In der Geschichte der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) ist erstmals eine Frau zur Generalsekretärin gewählt worden. Auf den Jesuiten Pater Hans Langendörfer folgt die promovierte Theologin Beate Gilles. Die 50-Jährige wurde 1970 in Hückeswagen geboren. Von 1989 bis 1995 studierte sie an der Universität Bonn katholische

Die anerkannte Theologin konnte auch umfängliche Leitungserfahrungen sammeln und stand zuletzt gut 200 Mitarbeitern vor. Dass sie in ihrem neuen Amt dennoch besonders unter Beobachtung stehen wird, weiß sie selbst: „Ich bin mir bewusst, dass dies ein Zeichen der katholischen Kirche ist“, sagte sie bei ihrer Vorstellung zum Auftakt der Versammlung. „Mit großem Respekt schaue ich auf die Zukunft“, erklärte sie, und: „Ich stehe in und für die Kirche.“ Es sei nach den Worten der neuen Generalsekretärin gerade eine herausfordernde, aber auch spannende Phase für die katholische Kirche hierzulande und verwies auf den Reformprozess des Synodalen Wegs. Auch in der Reformbewegung von Maria 2.0 kann sie viel Positives abgewinnen: „Ich nehme viel Energie an dieser Stelle wahr. Maria 2.0 steht in der Mitte der Kirche; es sind diese Frauen, die unsere Kirche tragen, so Beate Gilles. Ähnlich groß sei auch ihr Durchhaltewillen: „Als Ausdauersportlerin habe ich einen langen Atem“, sagte sie.