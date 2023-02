Promis und ihr Bart Schnäuz lass nach!

Momentan allerdings scheint der „Schnorres“ (von einigen eingangs erwähnten Ausnahmen abgesehen) eine Renaissance zu erleben: Einen solchen tragen in aktuellen Kinofilmen überraschend viele Protagonisten, und dabei handelt es sich keineswegs um ältere Semester, sondern um dynamische Dreißig- und Vierzigjährige: Miles Teller in „Top Gun Maverick“, Aaron Taylor-Johnson in „Bullit Train“, Zac Efron in „The Greatest Beer Run Ever" oder Chris Evans in „The Grey Man“. Auf der Social-Media-Plattform TikTok finden sich unter dem Hashtag #moustache (französisch für Schnurrbart) mittlerweile über 600 Millionen Einträge. Sogar Kevin Kühnert wurde neulich mit einem „Schnauz“ auf der dicken SPD-Generalsekretärs-Lippe gesichtet.