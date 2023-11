“Barbie“, „Indiana Jones“ und Co. Blockbuster für daheim

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ Wenn ein Film, den man vor nicht allzu langer Zeit im Kino gesehen hat, als Stream herauskommt, ist das eine schöne Gelegenheit, noch einmal genau hinzugucken und auf Details zu achten. Bei der gelungenen neuesten Lieferung in der „Indiana Jones“-Reihe sind das vor allem: die Gesichtsausdrücke von Harrison Ford, gerade zu Beginn des Films. Sein Indiana Jones haderte ja von jeher mit dem Job des Abenteurers, das war Teil des Witzes dieser Serie. Harrison Ford ist inzwischen über 80, im Film steht er kurz vor seiner Pensionierung an der Universität und lebt in einem kleinen Apartment in New York, und natürlich nervt es so einen Kerl, wenn die Nachbarn zu laut die Beatles hören. Er ist der angry old man, aber die Welt rettet er dann natürlich trotzdem, macht ja sonst niemand. Das zweite, worauf man achten sollte, ist Phoebe Waller Bridge an seiner Seite. Sie ist die Brücke in die Gegenwart, alles, was sie macht, ist toll.