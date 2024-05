Bodo Wartke und Marti Fischer liefern Nachschlag Hurra! Barbara ist wieder da

Musikalisch kopieren Wartke und Fischer nicht einfach ihr altes Erfolgsrezept. Die neue Nummer ist deutlich funkiger, die Bassline erinnert ein bisschen an „Another one bites the dust“ von Queen. Im Youtube-Video zeigt Multi-Instrumentalist Fischer, wie er Parts am Schlagzeug, Keyboard Bass einspielt. In alter Manier rappen dann Wartke und Fischer über das fertige Instrumental: „Erinnert ihr euch noch alle an Barbara und ihre sagenumwobene Rhabarberbar?“