Vortrag im Zero-Haus Kleider lesen wie Gedichte

Eine Frau, die ihre zwei großen Leidenschaften zum Beruf gemacht hat: Barbara Vinken, Professorin für Literaturwissenschaft, ist zugleich eine renommierte Theoretikerin der Mode. Deren historische Deutung hat sie untersucht und in zahlreichen Publikationen und Vorträgen zugänglich gemacht. Am 2. Oktober widmet sie sich auf Einladung der Düsseldorfer Zero-Foundation dem Thema „Zero-Kunst und Mode“. In ihrem Gastvortrag beleuchtet Barbara Vinken das konzeptionelle Interesse beider Richtungen und stellt Fragen nach deren Verknüpfung. Handelte es sich um eine Zwangsehe, eine Zweckehe oder gar eine Liebesheirat?