Street-Art Mauerstück mit Banksy-Möwe in England abgebaut

Die Möwe in der Nähe des Bahnhofs war eines von drei Banksy-Werken, die damals in Lowestoft aufgetaucht waren. Auch in anderen Küstenorten hatte er unter dem Titel „A Great British Spraycation“ - ein Wortspiel aus Staycation (Urlaub zu Hause) und Spray (Sprühen), Banksys bevorzugter Arbeitsmethode - Wandgemälde hinterlassen. Die englische Nordseeküste war einst ein beliebtes Ferienziel vieler Briten, ist aber seit Jahrzehnten wirtschaftlich abgehängt.