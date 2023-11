Der Banjoclub feiert 30. Geburtstag „In der Form sind wir bis heute einzigartig“

An einem Dienstagabend, ziemlich genau 30 Jahre und einen Monat später, sitzt Günter Amendt bei Gulasch, Rotkohl und Knödeln in einem Brauhaus in der Düsseldorfer Altstadt. Er ist hier mit Freunden und Bekannten, weil das, was vor rund 30 Jahren nur eine Idee war, tatsächlich Wirklichkeit wurde: Die Gründung eines Banjoclubs, der – genauso wie der Brief von damals – bis heute existiert. Es sei der einzige Club seiner Art in Europa, sagt Amendt. Zumindest, wenn man Großbritannien nicht einschließe.