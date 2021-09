„Bambi“-Premiere im Jungen Schauspiel : Ein Kitz im Klimawandel

Düsseldorf Starkes Ensemble: Bonn Parks vielschichtige Inszenierung „Bambi & Die Themen“ feierte im Jungen Schauspiel eine beeindruckende Premiere.

In Bonn Parks neuem Stück „Bambi & Die Themen“ haben die drei ihre sorgenfreie Kindheit hinter sich gelassen und sind in der harten Realität angekommen. Ihr Zuhause, der Wald, ist längst abgebrannt, sie leben als WG in einem der Hochhäuser von Saurier City– Straßenschluchten und Betonwüste statt Wiesen und Wald. Viele Tiere sind bei dem großen Feuer qualvoll umgekommen, durch die Stadt streunen zottelige Dinos. So haben die drei nur noch sich und ihre Freundschaft.

Aus dem neugierigen Kitz ist ein grübelnder Teenager geworden, der sich Fragen über Fragen stellt, ohne wirklich Antworten darauf zu finden. Regisseur und Autor Bonn Park legt Bambi all das in den Mund, was junge Menschen heute beschäftigt. Umweltzerstörung, Klimawandel, Zukunftsängste, Hilf- und Sprachlosigkeit. Während Bambi rauchend die Hufe aus seinem WG-Fenster baumeln lässt und sich verzweifelt fragt: „Wieso brennt mein Wald, und wieso nehmt ihr das hin?“, kämpft das Stinktier Blume mit ganz anderen Dämonen. Es hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen und versucht, sich umzubringen. Es fühlt sich in einem Alptraum gefangen und glaubt, alle würden es hassen, weil es immer so stinkt.