Ballettscouts zu „Drei Meister – drei Werke“ „Ich hätte glatt mittanzen können“

Der Ballettabend „Drei Meister – drei Werke“ verknüpfte höchst unterschiedliche Choreografien von Klassik bis Moderne zu einem stimmigen Gesamterlebnis: „Rubies“ von George Balanchine, „Visions Fugitives“ von Hans van Manen und „Enemy in the Figure“ von William Forsythe. Die Opern- und Ballettscouts waren durchweg angetan von der spannenden Mischung. In ausführlicher Form sind ihre Kommentare in den nächsten Tagen auf der Homepage www.operamrhein.de unter dem Namen des Stücks nachzulesen.