Düsseldorfer Ballett Wer dabei sein will, muss tanzen

Über die Kopfhörer wird Musik abgespielt: sanfte Klaviermusik, treibender Jazz, Popsongs, im fließenden Wechsel. Dazu gibt es Bewegungsanleitungen auf die Ohren. Welche, die leicht auszuführen sind, wie „Dreh den Kopf nach links“, andere, die anstrengender sind, bei denen man sich zu Boden fließen lässt und wieder aufspringt. Manche regen auch die Kreativität an: „Du rennst zum Bus, aber in Zeitlupe“ oder „Fixiere einen Stuhl im Raum und bewege dich dahin, aber jedes Mal auf eine andere Art“. Was aufgeschrieben vielleicht ein bisschen technisch klingt, ist in Wahrheit eine Erfahrung, die euphorisch macht. Es ist kaum zu glauben, wie schnell eine Gruppe sich synchronisieren kann, die visuell aufeinander achtet und auditiv eine klare Anweisung bekommt. 24 Menschen können gleichzeitig an „Inside Out“ teilnehmen, sechs davon sind professionelle Tänzerinnen und Tänzer, die im Vorfeld mit Michael Foster an der Choreografie gearbeitet haben. Er ist der Kopf hinter „Inside Out“ und Leiter der Abteilung Tanzvermittlung beim Ballett am Rhein. „Ich habe versucht, eine Balance beim Ablauf zu finden“, erzählt er. „Am Anfang macht man sich warm und wird mit seinem Körper vertraut. Aber es soll sich nicht nach Pädagogik anfühlen, sondern wie eine Choreographie.“