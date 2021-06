Premiere in Duisburg : Jeder Tanz ein Jauchzer

Szene aus Sharon Eyals Choreografie "Salt Womb". Foto: Bettina Stoess/DOR

Duisburg Nach acht Monaten Zwangspause fanden sich das Ballett am Rhein und sein begeistertes Publikum im Theater Duisburg wieder. Motto des Abends: „Lost and Found“.

Das Ballett am Rhein ist wieder da! Acht Monate war es für sein Publikum nicht zu sehen. Probte unter Verschluss und erhielt seine Spannkraft, während die Sehnsucht, auf die Bühne zurückzukehren, jeden Tag wuchs.

Nun also der erste große Tanzabend im Theater Duisburg nach dem langen Verzicht. Ballettdirektor Demis Volpi nahm dies zum Anlass, um einige Worte an die Zuschauer zu richten, die sich, platziert in großem Abstand voneinander, in Sicherheit wiegen durften. „Es ist für uns eine große Freude, heute Abend für Sie auftreten zu dürfen. Seien Sie gewiss, dass wir die ganze Zeit über mit Ihnen in Verbindung geblieben sind.“

Im Oktober 2020 saß die Compagnie im Bus und fuhr zur Premiere nach Duisburg, als der Anruf kam, die Theater müssten wegen der Corona-Pandemie schließen. „Wie es uns in den Monaten danach ergangen ist, haben wir für Sie in einem Zeitraffer zusammenzutragen“, sagt Volpi. Viel habe man seither verloren, aber auch Wertvolles wiedergefunden. Der Vielfalt an Stimmungen ist der Titel des neuen Premierenabends gewidmet: „Lost and Found“ (verloren und wiedergefunden). Sechs kurze Stücke hat Volpi ausgewählt, modern und energetisch, leichtfüßig, kraftvoll. Jedes ein Jauchzer: Die Tanzkunst ist zurück.

Zwei Werke des Ballettdirektors leiten den Abend ein. „A simple piece“ ist ein Akt der Beschwörung zu einer A-cappella-Komposition von Caroline Shaw, die auf besondere Weise Sprache, Seufzen, Melodien und Stimmeffekte umfasst. Die Choreografie setzt dem Klanggemisch Ordnung entgegen. Sechs Tänzer folgen einem strengen Bewegungsvokabular, dem wieder neue Muster erwachsen.

Die pure Leidenschaft dann im nächsten Stück, „Allure“ mit der wunderbaren Doris Becker. Die Tänzerin ist in bester Stimmung für Amouren und schäkert mit ihrem Publikum zum vehementen Jazz Nina Simones. Becker ist eine Virtuosin klassischer Ballettkunst, in „Allure“ demonstriert sie charmant, wie viel Sex im Spitzentanz steckt.

Einmal in Stimmung kommen die Zuschauer in den Genuss weiterer Wolllust. In einem herrlich ironischen Pas de deux aus der Choreografie „Love Song“ von Andrey Kaydanovskiy gestalten Feline van Dijken und Eric White einen eleganten Liebesakt. Im Hintergrund singt Nina Simone das tieftraurige „Ne me quitte pas“ von Jacques Brel. Geräuschvoll mischt sich Bettgeknarze darunter, und das sinnliche Verlangen vertreibt die Wolken der Verzweiflung im Nu.