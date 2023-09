„Breuninger meets Ballett am Rhein“ Kunstvolle Figuren im Schaufenster

Düsseldorf · Bei „Breuninger meets Ballett am Rhein“ gab es in den Schaufenstern des Modehauses am Kö-Bogen am Wochenende fünf begeistert aufgenommene Tanzvorstellungen, gestaltet von elf Tänzern und Tänzerinnen aus der Compagnie von Demis Volpi.

09.09.2023, 16:13 Uhr

Courtney Skalnik und Philip Handschin beleben mit ihrer Performance ein Schaufenster von Breuninger im Kö-Bogen. Foto: Daniel Senzek

Von Regina Goldlücke

Hatte man jüngst noch bei „Oper für alle“ gemeinsam gefeiert, so gab es jetzt „Ballett für alle“. Am Freitag und Samstag umringte zu fünf festgelegten Zeiten ein gemischtes Publikum die 50 Meter lange Schaufensterfront vor Breuninger am Kö-Bogen. Wer es vorher wusste, kam als neugieriger Zuschauer auf den Schadowplatz und trotzte der brütenden Hitze. Zufällig vorbeikommende Passanten gerieten in den Strom und blieben verwundert stehen, als sich die zuvor verschlossenen Schaufenster öffneten und den Blick freigaben auf ein Spektakel der besonderen Art.