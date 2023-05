Kolumne Späte Weichenstellung

Some call it Deutschland-Ticket, some 49-Euro-Ticket – alle haben schon mal davon gehört. Es ist das „bahnbrechende“ ÖPNV-Angebot, das Millionen Menschen Mobilität verspricht. So die Idee. Anfang Mai hieß es: Bahn frei für einen demokratischen Zugang zum Reisen. Ein Fuffi im Monat ist zwar immer noch eine Menge – schaut man auf die horrenden Preise der Einzeltickets, fühlt es sich aber beinahe wie ein Schnäppchen an. Zum Vergleich: Eine 30-minütige Fahrt von Köln nach Düsseldorf kostet laut DB-App 12,12 Euro, one way; ein Monatsticket für diesen Bereich über 300 Euro. Dafür bekommt man alternativ einen Audi Q2 geleast.