„Back to Black“ Früher Tod auf dem Höhepunkt

Als die Plattenproduzenten sie nach dem Erfolg von „Frank“ zu einem weiteren Album drängen und an ihrer Bühnenpräsenz arbeiten wollen, gerät Amy in Rage. Sie werde jetzt erst einmal Pause machen, um etwas zu erleben, worüber sie einen Song schreiben kann, sagt sie und rauscht davon. Am Tresen einer Billardkneipe steht dann kurz darauf Blake Fielder-Civil (Jack O’Connell) neben ihr, der wohl im Guten wie im Schlechten als wichtigste Inspirationsquelle in Winehouses Werk gelten kann. Der Film zeigt dieses erste Aufeinandertreffen, als sei die Kamera direkt in Amys Herzen verschraubt. Cool, charmant, humorvoll, unverstellt, sexy, durchgeknallt, hellwach und mit einem profunden Musikwissen leuchtet dieser Mann zwischen den Billard-Tischen wie ein Feuerwerk am Abendhimmel. Wenn er dann noch zu Shangri-Las „Dressed in Black“ zu tanzen beginnt und jede einzelne Note in Bewegung umsetzt, ist es nicht nur um das Herz der Protagonistin geschehen. „Ich sabotiere mich gern selbst“ sagt er noch vor der ersten gemeinsamen Nacht und zieht sich am Morgen danach eine Linie Koks rein. Es ist der Beginn einer On/Off-Beziehung, in der Euphorie und Desaster sich immer wieder neu umarmen.