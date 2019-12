Großartige Klassik-Edition mit zehn CDs : Wie Bach sich selbst recycelte

Seine weltlichen Kantaten nutzte Bach als Vorlage für berühmte geistliche Werke. Jetzt gibt es sie in einer famosen Gesamtaufnahme.

Andererseits hat er das genauso gewollt. Er strebte ins Amt des ehrfürchtigsten Diener Gottes, er bewarb sich auf den Posten des Thomaskantors nach Leipzig, dort komponierte er Passionen und Motetten, Kirchenkantaten und Orgelwerke, er führte drei Leben in einem, was er gelegentlich bejammerte und mit zornigen Eingaben an den Leipziger Magistrat darlegte. Trotzdem umfasst das Bach-Werke-Verzeichnis mehr als 1000 Kompositionen. Töne am Fließband.