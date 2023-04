Bachs politischer Thriller Eine Passion für unsere Zeit

In der „Matthäus-Passion“ setzt man sich am Ende mit Tränen nieder. In der „Johannes-Passion“ wird der Karfreitag vom Prinzip Hoffnung überkrönt: „Das Grab macht mir den Himmel auf“ (wie es im Schlusschor heißt). Das spielt nicht nur auf Ostern, sondern überhaupt auf die Erlösung des Menschen durch Jesu Kreuzestod an. Die Matthäus-Passion endet in c-Moll, die „Johannes-Passion“ in Es-Dur, der Dreifaltigkeitstonart: „Ich will dich preisen ewiglich“. So umfängt denn die Anrufung Gottes das Werk wie ein Alpha und Omega.