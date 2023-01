Neuer Film von Damien Chazelle Hollywood Babylon

Davon kann sich auch das Publikum in der nächsten halben Stunde überzeugen. Mitten in der kalifornischen Steppenlandschaft sind mehrere provisorische Filmsets aufgebaut, in denen die verschiedensten Produktionen gleichzeitig gedreht werden. Während sich in der Senke Hunderte Statisten zunächst zu einem Streik und wenig später zu einer mittelalterlichen Schlacht versammeln, wird nebenan in einem improvisierten Bretterverschlag eine intime Bar-Szene gedreht, in der sich Nellie zum ersten Mal vor der Kamera beweisen muss. Sie beeindruckt ihre Regisseurin mit der Fähigkeit, Tränen auf Abruf in genau dosierter Anzahl produzieren zu können. Dass keine zehn Meter weiter zahllose Männer in Rüstungen mit Schwertern aufeinander losgehen, stört hier niemanden. Die kakofone Geräuschkulisse spielt bei den Aufnahmen eines Stummfilms keine Rolle.