Axel Kober verlässt die Rheinoper Die herrliche Summe der Augenblicke

In diesen 15 Jahren habe ich Kober sehr oft gehört, in der Rheinoper am meisten, doch auch in Symphoniekonzerten in der Tonhalle – und bei Gastauftritten in der Ferne. Stets hatte ich das Gefühl einer herzlichen Verbindung, seit Jahren sind wir per Du (das ergab sich und fühlt sich bis heute gut und trotzdem immer professionell an). Vieles von dem, was Kober musikalisch leistet, empfand und empfinde ich unmittelbar als richtig, klug und überzeugend, als emotional animiert und kühl geklärt. Wenn Kober Mozart dirigiert (etwa die „Zauberflöte“), hört man die Sprache des Herzens, doch auch das Vokabular des Stils.