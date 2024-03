Podiumsdiskussion zu Wagner Axel Kober diskutiert mit Kritikern über „Parsifal“

Rheinopern-Generalmusikdrektor Axel Kober gilt als ausgewiesener Kenner des Werks;am Freitag, 29. März, 17 Uhr, wird er es im Düsseldorfer Opernhaus noch einmal dirigieren. Am Tag zuvor (Donnerstag, 28. März, 19.30 Uhr) gibt es dort ein Expertengespräch als „Quartett der Kritiker“, das die Deutsche Oper am Rhein gemeinsam mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausrichtet. In diesem unabhängigen Verein sind Musikkritiker und Journalisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengeschlossen, um herausragende Musik- und Wortproduktionen auszuzeichnen.