Ausstellung Jürgen Klauke im Schmelahaus Das Storyboard der Geschlechter

Die Fotos entstanden analog, also in der Dunkelkammer. Sie wurden erstmals im Rupertinum gezeigt, und er begleitete die Ausstellung mit einem Künstlerbuch. Darin lässt sich nachlesen, wie sehr er darauf bedacht war, Bilder zunächst einmal zu denken, also Gedankenräume zu inszenieren, rot getonte Klangräume für Kunstfiguren. Neben Tonstufen und Größen sind die Gegenstände wichtig, auf denen die Figuren sitzen, stehen oder liegen. Wenn ein Tisch zwei große Löcher hat, können sich die schlanken Körper von ihm und ihr durch diese Öffnungen schieben und im Kopfstand enden. Körper und Dinge sind wichtig für die Balance. Alles will genau austariert sein, wenn die Frau auf einem Tisch am Boden ruht, während der Mann an dünnen Seilen auf dem Tisch über ihr schwebt.