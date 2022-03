Katharina Hacker im Heine-Haus : „Ich mag Bücher, wo man nicht sofort alles versteht“

Info

Leben Katharina Hacker wurde 1967 in Frankfurt am Main geboren und studierte in Freiburg und Jerusalem, wo sie dann auch einige Jahre arbeitete. Heute lebt sie als freie Autorin in Berlin.

Auszeichnungen Mit ihrem Roman „Die Habenichtse“ gewann Hacker 2006 den Deutschen Buchpreis. Im gleichen Jahr erhielt sie ebenfalls den Düsseldorfer Literaturpreis.