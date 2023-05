Horst Eckert über seinen neuen Thriller Von Strippenziehern und braunen Seilschaften

Düsseldorf Brisant und aktuell ist das Szenario in Horst Eckerts neuem Thriller „Die Macht der Wölfe“: Die Kanzlerin wird erpresst, ein TV-Sender fischt am rechten Rand, und auf der Baustelle des ehemaligen Kaufhofs am Wehrhahn tauchen Leichenteile auf. Einmal mehr verwebt der in Düsseldorf lebende Autor geschickt die Handlungsstränge zwischen Bundespolitik und lokalen Seilschaften in NRWs Landeshauptstadt.

Herr Eckert, Sie verarbeiten in Ihren Büchern oft aktuelle Ereignisse, diesmal spielen der Ukraine-Krieg, die Kanzler-Wahl und Bauvorhaben in Düsseldorf eine Rolle. Bleiben Sie während des Schreibens flexibel, um auf solche Entwicklungen reagieren zu können?