Dinçer Güçyeter appelliert an die Jugend: Macht was aus eurem Talent Erste Texte auf dem Bierdeckel notiert

Zu eben diesem Literaturbetrieb hat Güçyeter, der seit 2012 auch Verleger ist, ein ambivalentes Verhältnis. Den ausgebildeten Werkzeugmechaniker, der bis heute „in Teilzeit Gabelstapler fährt“, ärgerte von Anfang an, dass „man offenbar aus einer Akademikerfamilie kommen muss, um ernstgenommen zu werden“. Dies sei auch einer der Gründe gewesen, warum er Herausgeber und Verleger geworden sei. „Mich interessiert die Herkunft nicht, sondern das, was jemand zu sagen hat“, stellte Dinçer Güçyeter klar. Die Autoren, die er ins Programm nehme, suche er allein danach aus, ob sie schreiben könnten. So gab er unter anderem Özlem Özgül Dündar eine Chance, die mit ihrem Debüt nach Klagenfurt zu den „Tagen der deutschsprachigen Literatur“ eingeladen und mit dem Kelag-Preis ausgezeichnet wurde. Dündar eröffnete in diesem Jahr auch die Düsseldorfer Literaturtage mit ihrem Text „Türken! Feuer!“ zum 30. Jahrestag des rassistisch motivierten Anschlags in Solingen.