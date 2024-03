Autobiografie von Papst Franziskus erscheint am Dienstag „Betet für, nicht gegen mich“

Einmal angenommen, man wüsste nur die Kapitelüberschriften dieses Buches, würde man dann den Papst als Urheber vermuten? Wohl kaum. Weil „Der Beginn des Zweiten Weltkriegs“, „Der Holocaust“, „Die Atombombe“, „Der Kalte Krieg“, „Die Mondlandung“, „Der Fall der Berliner Mauer“ etc. doch weit mehr nach einem weltlichen Zeitzeugen als nach einem geistlichen Kirchenführer klingen. Bei Papst Franziskus ist aber vieles sehr anders, so auch seine Autobiografie, die ab Dienstag in unseren Buchläden ihre Leser sucht. Sie heißt jesuitisch konzentriert „Leben“ und soll seine Geschichte in der Geschichte erzählen.