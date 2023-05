Interview mit Thorsten Latzel “Jeder Austritt tut weh“

Latzel Ja, weil es die Lasten fair verteilt: Wer mehr verdient, leistet mehr. Kinder und Menschen ohne Arbeit zahlen nichts. Die Kirchensteuer hilft, die Angebote in der Diakonie, in Kitas, Jugendarbeit, Seelsorge, Chören und vieles mehr vorzuhalten. Sie ist transparent, wenig aufwendig und nichts anderes als ein Mitgliedsbeitrag. Danke an alle, die mit ihrem Beitrag helfen, dass wir für andere da sein können! Und es ist gut, dass die Kirche nicht von einzelnen Großspendern abhängig ist.