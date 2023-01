Ausstellung im Museum Folkwang Helen Frankenthaler hält Farbe in Bewegung

„Malerische Konstellationen“ heißt die Überblicksausstellung in Essen, die 75 Arbeiten auf Papier und eine Handvoll Gemälde der 1928 geborenen und 2011 gestorbenen Amerikanerin versammelt. In Europa ist der Name Helen Frankenthaler erst in den vergangenen Jahren einem größeren Publikum zum Begriff geworden. Sie gehört zu den Innovatorinnen der Kunstgeschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ihre frühesten Arbeiten zwinkern noch Kubismus und Surrealismus zu. „Great Meadows“ aus dem Jahr 1951 wirkt dann wie eine Explosion. Frankenthaler hatte zwei Ausstellungen mit Werken von Jackson Pollock gesehen. Dessen Art, die Farbe auf die am Boden liegende Leinwand zu „drippen“, zu tröpfeln also, erweiterte sie mit einigem Mut zu einem eigenen Gestus.