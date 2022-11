Guido Reni und Marc Chagall in Frankfurt Der Maler mit dem Blick fürs Göttliche

Die Bilder, die in Frankfurt zu sehen sind, zeugen davon, wie sehr Chagall dem Verlust seiner Heimat nachtrauerte - einem Verlust, der zugleich die Vernichtung des Ostjudentums bedeutete. Was heute wegen seiner scheinbaren Naivität oft in die Kitschecke gedrängt wird, ist in Wirklichkeit eine Geschichte von Flucht und Vertreibung. Schon der Gesichtsausdruck der Figuren deutet auf das Unglück. Rabbis durchziehen die Leinwände und mit ihnen eine Fülle von Gegenständen, die eng mit der Kultur des Ostjudentums verbunden sind. In Traumszenen verklärt sich nur notdürftig die bittere Wahrheit, dass Chagalls Heimat Witebsk im heutigen Belarus ihren durch Generationen vererbten Charakter für immer verloren hat. Geblieben ist die Erinnerungskraft farbgewaltiger Gemälde.