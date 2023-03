Ausstellung in Siegen Kostbare Erinnerung an die Bechers

Laurenz Berges (57) ist ein Spezialist für verlassene Orte. Der einstige Assistent der großen Fotografin Evelyn Hofer in New York, bevor er Meisterschüler von Bernd Becher wurde, liebt Erinnerungsorte. Dazu gehören die aufgegebenen Kasernen der sowjetischen Armee in Ostdeutschland, die Garzweiler-Serie, das ehemalige Kricke-Haus und jetzt das Becher-Haus in Mudersbach. Die Aufnahmen des Düsseldorfer Fotografen Berges sind eine Spurensuche in die Vergangenheit. Sie sind nun im Museum für Gegenwartskunst in Siegen zu sehen.