Ausstellung im Kai10 Wahrheit ist eine Illusion

Die junge Künstler-Generation ist mit dem Computer aufgewachsen. Sie kennt alle Tricks und Verwandlungsmöglichkeiten, spielt mit Schein und Sein, Kunst und Natur. Sie überspielt neuerdings sogar die Grenzen ihres eigenen Körpers. So weit geht der Kurator Ludwig Seyfarth in seiner Ausstellung in Kai10 im Medienhafen nicht, aber er analysiert „Phantome und andere Illusionen", indem er aktuelle Methoden experimentierfreudiger Kreativer aufzeigt und in einem Beiheft die Besucher pädagogisch genau darüber informiert.