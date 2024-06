Ausstellung im Museum Morsbroich Wirbelwind der Fantasie

In Den Haag geboren, lebt und arbeitet er heute in Karlsruhe, Zürich und in seiner Geburtsstadt. Vor allem Zürich hat es ihm angetan. In mehreren Gruppen von Zeichnungen betätigt er sich als Stadtführer. Die Tramwartehalle Bellevue, das Polybähnli, das traditionsreiche Edelhotel Baur au Lac und der Zürichsee sind Stationen, die er auf der Grundlage von Fotografien in Postkartenmotive verwandelt.