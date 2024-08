Ausstellung in der Galerie noir blanche So leuchtet die Welt

Zu den Neuzugängen in der Galerie zählt auch Heinz Neumärker mit seinen Zirkus-Bildern. „Sie wecken Kindheitserinnerungen“, sagt Marschall. „Ich kenne sonst keinen, der über 50 Jahre das Zirkusleben mit allen Facetten dokumentiert hat.“ Monika Baumgartl steuerte die Serie „Coca Cola and the City (Japan 1970) bei, Renate Scherra vier Vintage-Silbergelantine Baryth Prints mit Motiven aus Griechenland, Papua-Neuguinea, Hawaii und Australien. Genau die gleiche Technik nutzte der Schweizer Christian Coigny für zwei Aktbilder und das sommerliche Motiv „Benicia – California“, entstanden in der legendären Flower-Power-Ära an Amerikas Westküste.