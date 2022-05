Museum unter Tage in Bochum : Wenn Material Eigensinn entwickelt

Die Arbeit „Wie Pilze nach dem Regen“ von Agata Ingarden macht die Veränderlichkeit von Materialien zum Thema. Foto: Agata Ingarden

Leverkusen/ Bochum Im Bochumer Museum unter Tage lehrt der ehemalige Leverkusener Museumschef Markus Heinzelmann „Die Kraft des Staunens". Eine beeindruckende Schau.

Möglichkeiten, wie ein Mensch sich verändern kann: die Skulptur „Narziss“ von Markus Karstieß. Foto: Markus Karstiess

Markus Heinzelmann machte sich einen Namen als langjähriger Leiter des Leverkusener Museums Morsbroich. Dann war auf einmal Schluss. Gerade erst hatte der Förderverein ein eindrucksvolles Zukunftskonzept des damals in seiner Existenz gefährdeten Kunsthauses vorgestellt, da gab Heinzelmann seine Kündigung bekannt und verschwand einstweilen aus der Öffentlichkeit.

Info Staunen über Kunst und Natur Ausstellung „Die Kraft des Staunens" im Bochumer Museum unter Tage, Nevelstraße 29d in Bochum-Weitmar, dauert ein halbes Jahr, bis 9. Oktober; geöffnet mi. bis fr., 14 bis 18 Uhr, sa., so. und feiertags, 12 bis 18 Uhr. Park Das Museum befindet sich im weitläufigen, einladenden Parkgelände von Haus Weitmar.

Ein langes Rätselraten begann, erschwert dadurch, das Heinzelmann und die Stadt Leverkusen offenbar Stillschweigen vereinbart hatten. Inzwischen ist er wieder da, als Inhaber einer Stiftungsprofessur Museale Praxis mit dem Schwerpunkt internationale Gegenwartskunst an der Ruhr-Universität Bochum. Rückblickend bestätigt er die damaligen Gerüchte um eine schwierige, am Ende kaum mehr mögliche Zusammenarbeit mit seinem Arbeitgeber, der Stadt Leverkusen. Wichtig war ihm zuletzt nur noch, dass er die Existenz des Museums gesichert hatte und ein neuer Anfang möglich war, ohne ihn.

Während in Leverkusen der aus Duisburg stammende Kurator Jörg van den Berg die Leitung in Schloss Morsbroich übernommen hat, ist Heinzelmann froh, sich als Professor wieder seinem eigentlichen Interesse zu widmen, der Kunst und nicht mehr der Auseinandersetzung mit teilweise widerstreitenden Erwartungen von höherer Stelle.

Wie gut Heinzelmanns Ruf in Leverkusen nicht nur bei den Freunden des Museums war, sondern auch bei dessen finanziellen Förderern, zeigt sich daran, dass ihm die Sparda-Bank West an einen seiner beiden neuen Wirkungsorte gefolgt ist: das „Museum unter Tage“ in Bochum, dessen Abteilung „Situation Kunst“ der Ruhr-Universität angegliedert ist. Dort haben Kunstgeschichtsstudenten einmal im Jahr die Möglichkeit, unter Heinzelmanns Anleitung eine Ausstellung zur Kunst von heute zu arrangieren, vom Katalog bis zur Platzierung der Werke.

Die erste Schau unter Heinzelmanns Beteiligung trägt den Titel „Die Kraft des Staunens“ und befasst sich mit dem „Neuen Materialismus in der Gegenwartskunst“. Dabei zeigt sich wieder einmal, wie sehr Künstler aus aller Welt mit dem Rheinland verknüpft sind. Der Amerikaner Robert Smithson (1938-1973) ist hierzulande als internationale Größe nicht nur Älteren bekannt. In den 1960er-Jahren stellte er mehrfach in Düsseldorf, Krefeld, Leverkusen und Essen aus, jetzt lässt Heinzelmann in Bochum zwei seiner zentralen, unmittelbar aufeinander bezogenen Arbeiten mit neuem Material auferstehen. Das Ensemble besteht aus einem heute wie damals aus Langenfeld samt Wurzeln herbeigeschafften, sechs Meter langen Baum und mehreren Spiegeln sowie Schlacke. Die Materialien verändern sich im Lauf der Zeit und lassen sich heute als Mahnung lesen, die Zeichen der uns umgebenden Natur ernst zu nehmen.

Deutlicher noch tritt die Veränderlichkeit von Materialien in einem Ensemble der 27-jährigen, aus Polen stammenden und in Paris lebenden Agata Ingarden zutage. In ihrer Arbeit „Wie Pilze nach dem Regen" verbinden sich rings um eine große Metallstruktur herzförmige Spiegel, Karamellkugeln und eine kegelförmige Komposition aus Austern. Schon wenn die Raumtemperatur um ein paar Grad stiege, würde sich die herbe Zuckerpracht verflüssigen. So entwickelt Material Eigensinn.

Auf andere Weise nähert sich dem Thema der 1971 in Haan geborene Markus Karstieß, Meisterschüler von Jannis Kounellis an der Düsseldorfer Akademie. Er nutzt industriegenormte Euroboxen als Vorlage für Nachbildungen aus Keramik. Dabei verschwimmen die ursprünglichen Umrisse und versetzen die Kisten in einen neuen Zustand. Besonders eindrucksvoll gelingt dem Künstler dieses Verfahren in einer figürlichen Skulptur, einem „Narziss". Materialstränge scheinen vom Kopf zu tropfen und dabei Haare und Arme zu verlängern. Die Dynamik von fließen und sich verfestigen zeigt Möglichkeiten auf, wie ein Mensch sich verändern kann.