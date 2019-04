Foto-Ausstellung : Das Ende eines großen Traums

Ausstellung: Fotos eines Düsseldorfer Arztes dokumentieren den Aufbau Israels.

„Goldsteins Traum – Von Düsseldorf ins gelobte Land“ heißt die neue Ausstellung in der Mahn- und Gedenkstätte. Sie ist eine fotografische Annäherung an die Geschichte des deutschen Arztes Georg Goldstein im jungen Israel der 1930er und 40er Jahre. Die Familie des 1898 geborenen Goldstein war 1907 aus Russland nach Deutschland gekommen. Nach Abitur, Studium und Promotion eröffnete er 1939 eine Praxis als Facharzt für Innere Medizin. Die Nazis entzogen ihm dann die Kassenzulassung, seine Einbürgerung wurde widerrufen. Goldstein wanderte nach Palästina aus und eröffnete dort in Jaffa eine Praxis.

Das neue Leben in „Erez Israel“ sollte für den begeisterten Zionisten eigentlich die Erfüllung eines Traums werden. Schon immer ein begeisterte Amateur-Fotograf, dokumentierte Goldstein jetzt mit deutsch-jüdischem Blick den Alltag im britischen Mandatsgebiet Palästina. Dabei gelangen ihm Aufnahmen von überraschender Qualität. Viele davon sind jetzt an der Mühlenstraße zu sehen.

Jüdische Migranten aus ganz Europa und Nordafrika suchten damals eine Heimat in dem biblisch versprochenen Land. Ein Foto von 1937 zeigt Jemenitische Jugend im Grenzgebiet zwischen Jaffa und Tel Aviv. An anderer Stelle, besonders beeindruckend, Fotos der bewusst in den Sand der Mittelmeerküste gesetzten Flüchtlingsdampfer. Weil die Briten eine massenhafte Einwanderung verhindern wollten, ließen sie die Schiffe nicht in die Häfen. Also sprangen die Neuankömmlinge von Bord und wateten dem Gelobten Land entgegen.