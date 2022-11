Sonderausstellung im Filmmuseum Ein Wiedersehen mit Lassie, Flipper und dem weißen Hai

Als das Kino laufen lernte, waren Vierbeiner zunächst schmückendes Beiwerk, dann Begleiter der Schauspieler, bis sie selbst zu Hauptdarstellern wurden. Liz Taylor begann ihre Karriere 1943 mit Lassie an ihrer Seite. Die schlaue Collie-Dame begeistert in der deutschen Neuverfilmung, deren zweiter Teil 2023 in die Kinos kommt, wieder eine neue Generation. Neben Leinwandlieblingen wie Disneys „Bambi“ oder den „Aristocats“, werden durch das Animalische auf der Kinoleinwand auch die Urängste bedient. Spielbergs „Der weiße Hai“ wurde 1975 zum Blockbuster, „King Kong“, „Tarantula“ oder Hitchcocks „Die Vögel“ spielten gekonnt mit Horrorelementen. Sie alle haben ihren Platz in der Sonderausstellung. Dabei ist ein rund vier Meter langes Modell des berühmten weißen Hais eines der Highlights.