Schwerpunkt — ein Jahr nach der Flutkatastrophe : „Scherze machen und lachen gegen den Schrecken“

Das überflutete Metternich am Nachmittag des 15. Juli 2021. Foto: Martin Kurth

Düsseldorf Die Jahrhundertflut hat auch die Ortschaft Metternich im Kreis Euskirchen verwüstet. Rund 50 Augenzeugen beschreiben in einem Buch, was sie in jener Katastrophennacht vor einem Jahr erlebten – mit einer überraschenden Wendung.

Die Swist ist ein unscheinbarer Bach, dem nicht einmal die Tatsache zu größerer Bekanntheit verholfen hat, dass er womöglich der längste Europas sein könnte. Nach den Begradigungen und der Kanalisierung in den vergangenen Jahrzehnten misst die Swist immerhin noch 43,6 Kilometer von der Quelle bei Altenahr bis zu Mündung in die Erft zwischen Weilerswist und Bliesheim. In Metternich, einer Ortschaft der Gemeinde Weilerswist, heißt das beschauliche Gewässer schlicht die „Baach“. In Höhe der Meckenheimer Straße ist sie normalerweise 30 Zentimeter hoch und vier Meter breit.

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 aber schwillt die Swist an dieser Stelle auf fünf Meter Höhe und 400 Meter Breite an. Es schüttet wie aus Eimern, die Steinbachtalsperre bei Euskirchen läuft bereits über. Für die 2200 Bewohner von Metternich beginnt die größte Katastrophe seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Flut trifft mindestens 250 der 750 Haushalte. 13 Gebäude sind so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden müssen.

Glücklicherweise sind keine Toten zu beklagen wie etwa im Nachbarort Heimerzheim. Aber einige, die überlebt haben, werden Metternich für immer den Rücken kehren. Andere wiederum erfahren, was Dorfgemeinschaft ausmacht. Die Hilfe, die ihnen im Chaos zuteilwird, ist überwältigend.

Wie erleben, wie verarbeiten Menschen eine derart existenzielle Bedrohung? Marietta Thien, Leiterin des mitten im Ort gelegenen Kulturhofs Velbrück, sah vor einem Jahr selbst etwa 25.000 Druckerzeugnisse ihres Verlags in der brauen Flut untergehen. Das Wasser verwüstete Haus und Hof wie so viele andere Heime in der Nachbarschaft. Die Aufräumarbeiten waren inzwischen weitgehend abgeschlossen, da fragte sich die Verlegerin, wie es wohl um die Seelenlandschaft in ihrer unmittelbaren Umgebung bestellt sein würde. Und die Menschen berichteten ihr, freimütig, bewegend, hautnah. Die auf diese Weise entstandenen Protokolle mit etwa 50 Betroffenen sind gerade in Buchform erschienen.

Einer dieser Berichte handelt von der Hoffnung, die langsam schwindet, von der Niederlage, die unerträglich scheint, und vom Glück, nicht alleingelassen zu werden.

Am 14. Juli 2021 ist Stefan Löhr aus Metternich mit seiner Familie auf der Rückreise von der Nordsee, wo er mit seiner Frau, den Kindern und den Großeltern ein paar Tage Ferien gemacht hat. Schon im Ruhrgebiet ist die Autobahn stellenweise so stark überflutet, dass nur Schritttempo möglich ist. Das Radio ist voll von Meldungen über immer weiter steigende Pegelstände von Flüssen und Bächen.

Alles gut. Die Flüsse sind nicht nah an unserem Haus. Keine Panik. Ist spannend, aber weit weg.

Irgendwann ist die Autobahn gesperrt, es geht auf Umwegen weiter, vorbei auch an der Erft.

So voll war die Erft zwar noch nie, aber haben die schrecklich hohen Pegelstände im Internet doch Auswirkungen auf uns? Ach, schlimmer wird’s bestimmt nicht.

Ankunft in Metternich kurz vor Mitternacht. Die Swist ist noch in ihrem Bett. Das Haus in bestem Zustand.

Zeit, schlafen zu gehen.

Um kurz nach 04.00 Uhr werden die Löhrs von Nachbarn geweckt. Die Hälfte des Gartens steht schon unter Wasser.

Unglauben. Staunen. Verwirrung. Eine Art seltsamer Freude. Es wird spannend! Müssen wir etwas tun? Können wir etwas tun? Noch weiter wird es ja auf keinen Fall steigen.

Wenig später wird klar: Für jeden Meter Garten braucht die Welle keine fünf Minuten.

Schrecken. Schockstarre. Erstaunlich kurz. Keller! Akten! Fotos! Los jetzt!

Alles, was geht, wird in die erste Etage getragen, die immer glitschiger werdenden Treppen hoch und runter. Dann, fast gleichzeitig, platzen alle Kellerfenster, das Untergeschoss wird geflutet.

Nichts wie raus aus dem Keller, Was hätten wir noch alles retten müssen?

Doch auch im Erdgeschoss steigt das Wasser vor den Türen. Sie werden nicht mehr lange standhalten. Schon spritzt die braune Brühe durch die Ritzen unter den Fenstern und versaut die Couch.

Tür auf, um sie zu retten. Wasser hereinlassen. Ende. Niederlage.

Die Löhrs gesellen sich zu den Nachbarn, die sich ein paar Meter höher am Hang versammelt haben.

Wir sind sicher. Spannung fällt ab. Wir haben alles verloren? Verzweiflung setzt ein. Stark bleiben! Wird schon werden.

Ungläubig starren alle im ersten Morgenrot auf die Flut, die Metternich zerschneidet. Keine Brücke mehr nutzbar. Tische und Stühle werden gesucht, auf Gaskochern sprudelt Teewasser.

Beruhigung setzt ein. Nichts ist mehr zu tun. Ablenken mit Kleinigkeiten. Herumlaufen. Immer wieder den Wasserstand prüfen. Scherze machen und lachen gegen den Schrecken.

Am nächsten Morgen: Handys funktionieren kaum, das Ausmaß der Zerstörung ist noch keineswegs allgemein bekannt, kaum Nachrichten über die Katastrophe im Radio. Die Reise über den Hügel in den nächsten Nachbarort führt in eine andere, in eine heile Welt, die Leute dort kaufen ein wie an jedem anderen Tag. Vom Unheil, kaum fünf Kilometer entfernt, hat kaum jemand etwas mitbekommen.

Man kam sich vor wie ein Fremder. Dort die Ahnungslosen, hier die armen Flüchtlinge.

Doch dann passiert etwas, was Stefan Löhr als das „Flut-Wunder“ beschreibt.

Die Aufbruchstimmung, die sich breit machte – jetzt wird angepackt! Wir räumen aus und bauen wieder auf – noch schöner als vorher. Der Sonnenschein nach den Regentagen.

Die Versorgung sei überwältigend gewesen. Immer habe irgendwo Essen und Trinken bereitgestanden. Man habe sich zur Pause in unberührte Gärten setzen „und den ganzen Schlamm und den ganzen Dreck hinter der Hecke mal kurz ausblenden“ können. Auch viele Wochen nach der Flut habe die Nachbarschaft oft zusammen zum Mittagessen oder beim Feierabend-Bier zusammengesessen.

Vielleicht, so schließt er, wird der Schrecken irgendwann verblassen und nur das Gefühl bleiben, „dass selbst eine hundert Meter breite Swist unser Metternich eher zusammenbringt als trennt“.