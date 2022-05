„Place Internationale“ im FFT : Künstler-WG für 36 Stunden

Düsseldorf Das FFT hat am Wochenende seine diesjährige Reihe „Place Internationale“ mit einem außergewöhnlichen Live-Experiment von Künstlern gestartet.

„A Scenario for Togetherness“ haben Ayreen Anastas, Adania Shibli und Rene Gabri ihr Projekt überschrieben. „Es ist ein Versuch, der viel Raum für Improvisationen und Überraschungen lässt“, fasste Rene Gabri die Grundidee zusammen. Die drei Künstler lebten, arbeiteten, schliefen, kochten und diskutierten 36 Stunden lang gemeinsam auf Bühne 1 im FFT. Das an sich ist schon ein interessanter Ansatz. Doch die drei gingen noch einen Schritt weiter, sie streamten ihr Experiment live ins Internet. „Living Cinema“ nennt Gabri das. Dabei traten sie nicht nur in den Dialog miteinander, sondern luden sich über die beiden Tage auch zahlreiche Gäste ein.

Es sind Begriffe, die 2011 im Zentrum vieler Demonstrationen gegen totalitäre Regime in Ländern wie Syrien, dem Jemen, Ägypten oder Tunesien standen. Und die durch die aktuellen Ereignisse in Folge der weltweiten Pandemie, des Klimawandels und des Krieges in der Ukraine vielleicht mehr den je in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt werden. Das Publikum konnte sowohl live von der Galerie aus das Geschehen unten auf der Bühne verfolgen, als auch zeitgleich im Internet dabei sein.