„Café Müller“ beim Theaterfestival in Avignon Pina Bausch für Fortgeschrittene

Nun also „Café Müller“ für alle Generationen von Tänzern: Den Laborcharakter unterstreichen die Probenkostüme, die manche tragen. Fünf Personen in einem Raum voller Tische und Stühle, auf den Rest der Kulisse wird verzichtet. Ein Paar, das nicht zusammenfindet, eine Schlafwandlerin, die mit geschlossenen Augen und ausgestreckten Armen den Raum durchschreitet. Ein Mann, der hektisch Stühle aus dem Weg räumt. Das Publikum sitzt an allen vier Seiten, was eine ungeheure Nähe zum Geschehen schafft. Noch nie hat man die Verletzlichkeit der Frau mit geschlossenen Augen so direkt erlebt wie hier, egal ob von Taylor Drury oder Helena Pikon interpretiert. Noch nie hat man die Brutalität der hastig umgestoßenen Stühle so unmittelbar gespürt, wie hier, wo sich das Poltern fast körperlich überträgt. Das Ganze entwickelt Sogwirkung.