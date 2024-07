Vorschau auf wichtige Rock- und Pop-Events Auf diese Konzerte in NRW können sich Fans freuen

Altmeister Ebenfalls am 5. Oktober spielt ein Großer des Pop-Rock in der Arena in Düsseldorf (20 Uhr): Der Kanadier Bryan Adams, inzwischen auch Fotograf, bringt bei der „So Happy It Hurts Tour“ seine Hits aus den 80er- und 90er-Jahren inklusive der Balladen „Everything I Do“ und „Please Forgive Me“ sowie Rock-Klassiker wie „Summer of 69“ auf die Bühne. Altmeister und Literatur-Nobelpreisträger Bob Dylan macht auf seiner „Rough and Rowdy“-Tour am 27. Oktober Station in der Tonhalle. Achtung: Bei dem Konzert gilt Handyverbot.