Kartenvorverkauf zum Kölner Literatur-Festival hat begonnen Auf der Lit.Cologne wird jetzt auch gekocht

21 Veranstaltungen wird es in diesem Jahr geben, so viele wie noch nie bei einer Lit.Cologne Spezial. „Die Spezial wurde mit der Zeit immer wichtiger, aber sie wird die große Lit.Cologne nicht ersetzen. Ziel ist und bleibt es, die großen Neuerscheinungen des Bücherherbstes in Einzelveranstaltungen zu präsentieren“, so Programmleiter Tobias Bock. Das Konzept ist eingeübt und hat sich als Spezial-Ausgabe seit mehr als zehn Jahren bewährt. Dennoch bemüht man sich nach den Worten von Tobias Bock immer auch, die Grenzen ein wenig zu überschreiten – wie in diesem Jahr mit Yotam Ottolenghi.