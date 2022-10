Debatten auf der Frankfurter Buchmesse : Keine Zeit für schöne Worte

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht auf der Frankfurter Buchmesse. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Exklusiv Frankfurt Die Buchmesse ist so politisch wie schon lange nicht mehr: Präsident Selenskyj spricht, ukrainische Autoren diskutieren, iranische Frauen demonstrieren. Aber Kim de l’Horizon muss vor Übergriffen geschützt werden.

Die Buchmesse zu Frankfurt macht keine Politik. Sie ist Politik – in diesem Jahr an allen Ecken und Enden. Es ist keine Zeit für glorreiche Auftritte der Dichter, der Inszenierungseifer gilt diesmal anderen, wie dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi. Seine vom Vortag aufgezeichnete Videobotschaft an die Buchmesse wird mit gelben und blauen Spots maximal in Szene gesetzt, in der Bühnenmitte hängt der riesige Bildschirm, auf dem der Präsident im gewohnt olivgrünen T-Shirt und auf gewohnt grünem Ledersessel residiert. Mag sein, dass es zur Ironie in Zeiten des Krieges gehört, dass die Ansprache im Saal „Harmonie“ ausgestrahlt wird. Am Samstagabend soll an gleicher Stelle auch Olena Selenska auf Einladung der Zeitschrift „Brigitte“ zu sehen und zu hören sein. Die First Lady der Ukraine entschied gestern, selbst nach Frankfurt zu kommen.

Selenskyj rief die Buchbranche jedenfalls dazu auf, die Wahrheit über den russischen Angriffskrieg immer wieder zu vermitteln. „Wissen ist die Antwort“, sagte er. Und: Wissen sei „die Antwort für diejenigen, die Angst haben, für diejenigen, die manipulieren“ und für jene, die etwas nicht glauben könnten. Die Zuhörer bedachten diese Worte stehend mit sehr langem Applaus.

Info Auch ein Buch des Präsidenten erscheint Zur Buchmesse und in den kommenden Wochen erscheinen zahlreiche Bücher ukrainischer Autoren. Andrej Kurkow „Tagebuch einer Invasion“. Harmonie, 345 Seiten, 19,90 Euro

Andrej Kurkow „Samson und Nadjeschda“. Diogenes, 368 Seiten 24 Euro

Serhij Zhadan „Der Himmel über Charkiw“. Nachrichten vom überleben im Krieg. Suhrkamp, 240 Seiten, 20 Euro

„Ihr wisst nicht, was Krieg ist“. Das Kriegs-Tagebuch eines 12-jährigen Mädchens aus der Ukraine. Droemer Knaur Seiten 18 Euro; erscheint am 2. November Pawel Filatjew „ZOV – Der verbotene Bericht. Ein russischer Fallschirmjäger packt aus von“. Hoffmann und Campe, 192 Seiten, 23 Euro. Das Buch erscheint am 3. Dezember Wolodymyr Selenskyj „Botschaft aus der Ukraine“. Aus dem Englischen von Christiane Bernhardt und Gisela Fichtl. Siedler, etwa 160 Seiten, 16 Euro; erscheint am 5. Dezember.

Fast scheint es so, als sei die Buchmesse dankbar für die gesellschaftliche Relevanz, die ihr mit den Stimmen der Autoren zukommt. Mit einem kräftigen Schlusspunkt, wenn nämlich am Sonntag in der Paulskirche der ukrainische Dichter und Musiker Serhij Zhadan mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt wird. Von Zhadan gibt es ein Tagebuch zu lesen mit Nachrichten vom Überleben im Krieg, wie es im Untertitel heißt. Der „Himmel über Charkiw“ ist ein bedenkenswertes Buch, von einem Augenzeugen des Terrors, der Dichter geblieben ist, und einem Dichter, der sich in die Rolle des Chronisten begibt.

Überhaupt schlägt gerade die große Stunde der Tagebücher. Anfang Dezember soll hierzulande der „verbotene Bericht“ des russischen Fallschirmjägers Pawel Filatjew erscheinen. 14 weitere Länder haben dafür Lizenzen erworben. Außerdem kommt das Kriegs-Tagebuch von Yeva Skalietska auf den Markt. Die Aufzeichnungen beginnen mit dem 14. Februar 2022; es ist ihr zwölfter Geburtstag. Zehn Tage später wird ihr Welt mit dem Überfall der russischen Armee eine andere werden. „Ihr wisst nicht, was Krieg ist“ endet hoffnungsvoll: „Ich danke Gott und allen guten Menschen, die ich auf meinem Weg getroffen habe. Alles wird gut. Daran glaube ich ganz fest.“

Diesen Optimismus können nicht alle ukrainische Autoren teilen. Sollte der Krieg zu Beginn des nächsten Jahres nicht enden, stehe man am „Anfang eines neuen Weltkriegs“. Davon ist Andrej Kurkow überzeugt. Auch er hat sich mit dem „Tagebuch einer Invasion“ in die Reihe der Chronisten gestellt und ist dafür bereits mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet worden. Es gebe momentan trotz der Angriffe auf seine Heimatstadt Kiew keine Panik, keine Fluchtwelle, sagt er. Vielmehr sei seine Tochter sogar aus London nach Kiew gekommen, um im Krieg bei der Familie sein zu können. Sein Tagebuch versteht Kurkow als Beweis für die Kriegsverbrechen, die begangen werden. Zeitgleich ist mit „Samson und Nadjeschda“ von ihm ein historischer Krimi erschienen. Ein ungeheuerliches Buch, das Kurkow bereits 2018 geschrieben hat und das vom ukrainischen Unabhängigkeitskampf gegen Russland 1919 erzählt. Mit den fast identischen Schau- und Kampfplätzen wie heute. Die Geschichte, so Kurkow, wiederhole sich.

Und sie ist kompliziert geblieben: In seiner Ansprache geißelte Präsident Selenskyi Iran und die vermutete Lieferung von Kamikaze-Drohnen an Russland. So richtet sich in Frankfurt der Blick auch die Revolution der iranischen Frauen, mit Demos, Debatten, deftiger Kritik an Deutschland. Deniz Yücel, Journalist und Co-Vorsitzender des PEN Berlin, nannte Deutschland den „Weltmeister für schäbige Geschäfte und sinnlose Dialoge“. Sollte der von Frauen initiierte und getragene Aufstand, den viele schon als landesweite Revolution begreifen, erfolglos bleiben, werde die deutsche Außenpolitik nach seinen Worten zur Tagesordnung übergehen.

Mit einer ungewöhnlichen Solidaritätsaktion war die Messe bereits gestartet: Kim de l’Horizon war für den Roman „Blutbuch“ mit dem Deutschen Buchpreis geehrt worden und hatte sich auch als Zeichen der Solidarität mit den iranischen Frauen noch auf der Bühne den Kopf rasiert. Die Aktion hatte auch Kritik provoziert. Eine falsch verstandene Aneignung des Protestes wurde Kim de l’Horizon attestiert. Auf der Messe folgten weitere Bedrohungen: Queerfeindlichen Angriffen ist Kim de l’Horizon seitdem ausgesetzt; der Verlag löschte etliche Hassbotschaften, auf Amazon mehren sich „Ein-Stern-Bewertungen“ für das Buch. Kim de l‘Horizon wurde in der Schweiz geboren und definiert sich als non-binär, also weder eindeutig männlich noch weiblich. Der Verlag beauftragte inzwischen einen Sicherheitsdienst; und Kim de l‘Horizon war gestern mit einem Kapuzenpulli auf der Messe unterwegs. Der Anblick seines geschorenen Hauptes sollte keine unnötige und möglicherweise bedrohliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.