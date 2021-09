Rat der Ständigen Impfkommission : Corona-Impfung für Schwangere empfohlen

Düsseldorf/Berlin Die Impfkommission hält die Immunisierung werdender Mütter für sinnvoll. Zugleich hat Biontech einen Impfstoff für Kinder angekünigt.

Ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel sollten bisher nicht geimpfte oder unvollständig geimpfte Frauen mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs gegen Covid-19 immunisiert werden. Diese Empfehlung hat die Ständige Impfkommission (Stiko) nach monatelangem Ringen am Freitag offiziell herausgegeben. Der Rat gilt auch für stillende Mütter sowie für alle Frauen im gebärfähigen Alter.

Der Beschlussentwurf muss noch ein sogenanntes Stellungnahmeverfahren mit den Bundesländern und beteiligten Fachkreisen durchlaufen, ist also noch keine endgültige Empfehlung. Bislang gab es von der Stiko keine diesbezügliche Empfehlung, eine zufällige Impfung während der Schwangerschaft wurde aber nicht als Indikation für einen Abbruch gewertet.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach begrüßten den Schritt. Das Infektionsrisiko für Mutter und Kind sei ohne Impfung weitaus größer, sagte Lauterbach unserer Redaktion. „Leider gibt es immer noch zu viele Vorbehalte, etwa dass eine Impfung zu Unfruchtbarkeit führen könnte. Das sind konkrete Sorgen, auch wenn sie unbegründet sind“, unterstrich der SPD-Politiker. Der Impfkommission zufolge ist eine Schwangerschaft an sich ein unabhängiger Risikofaktor für einen schweren Verlauf einer Corona-Infektion. Zusätzlich hätten Sicherheitsdaten zur Impfung für Frauen in der Schwangerschaft keine Hinweise geliefert, dass unerwünschte schwere Komplikationen zu erwarten seien. Die Frauenärztin Marianne Röbl-Mathieu von der Stiko ergänzte aber auch, dass die Datenlage noch begrenzt sei. Eine ausführliche Aufklärung durch den Arzt bleibe von großer Bedeutung.

Für Aufsehen sorgte am Freitag zugleich die Ankündigung des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech, in den kommenden Wochen die Zulassung seines Corona-Impfstoffs auch für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren zu beantragen. Erste Impfungen in dieser Altersgruppe könnten schon ab Mitte Oktober möglich sein. Bislang ist der Impfstoff nur für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. . Vor allem für schwer chronisch kranke Kinder sei das eine gute Nachricht, sagte der Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Nordrheinn, Axel Gerschlauer, unserer Redaktion. Diese Gruppe sei von Lockerungen bisher faktisch ausgeschlossen, da sie selbst nicht geimpft werden könne und deshalb mit einem erhöhten Infektionsrisiko durch Mitschüler und Lehrkräfte rechnen müsse.