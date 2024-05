Warum wir von Franz Kafka ein falsches Bild haben „Auch Kafka selbst verstand nicht alles, was er schrieb“

Kumpfmüller Wenn man ganz unbelastet sein will von all den Interpretationen, sollte man auf jeden Fall seine Briefe an Milena lesen, weil es einfach großartige Liebesbriefe sind. Aber auch „Die Verwandlung“ – das ist im Grunde ein ganz einfacher Text über Mobbing: wie jemand ausgestoßen wird, bloß, weil er anders ist. Was dem Ausgestoßenen geschieht, ist wirklich brillant beschrieben. Dass viele Leute so schlechte Lektüre-Erinnerungen an Kafka haben, hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie glauben, es gäbe die eine richtige Interpretation. Als existierte irgendein ein Geheimcode, mit dem man die Rätsel der Texte ein für allemal entschlüsseln und Kafka unter Kontrolle bringen könnte. Dabei geht es doch darum, das Unerklärliche zu akzeptieren. Auch Kafka selbst hat womöglich nicht alles verstanden, was er geschrieben hat.