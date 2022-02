Reformprozess geht in eine neue Runde : Diskussion über Macht in der Kirche

Frankfurt In Frankfurt hat die dritte Synodalversammlung begonnen. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx fordert das Ende des Pflichtzölibats.

Das sagte die Präsidentin auch mit Blick auf das jüngste Münchner Missbrauchsgutachten und den Vorwürfen an den emeritierten Papst Benedikt XVI., in seiner Zeit als Erzbischof von München Fehler begangen zu haben. Das Gutachten beherrschte auch noch den Auftakt der Versammlung – gleich mit der ersten Wortmeldung: So bemängelte der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer die einseitige Lesart des Missbrauchsgutachtens und kritisierte in diesem Zusammenhang die Staatsrechtreform von 1973, nach der Kindesmissbrauch nicht mehr als Verbrechen eingeschätzt wurde, da man nach seinerzeit sexualwissenschaftlichen Urteilen davon ausgegangen sei, „dass für die betroffenen Kinder und Jugendlichen die Vernehmungen wesentlich schlimmer sind als die im Grunde harmlosen Missbrauchsfälle“. Vorderholzer habe daher den Eindruck, dass die Verantwortlichen in der Kirche „damals eher dem Zeitgeist nachgegeben, als dass sie sich um Recht und Gerechtigkeit bemüht hätten“. Sein Zitieren führte zu vielen Missverständnissen. Missbrauchs-Betroffene verließen erregt den Raum.