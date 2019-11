Katholische Kirche : Auch die katholischen Laien machen sich auf den Reformweg

Bonn Die letzte Hürde zum Synodalen Weg ist genommen. Das Ziel liegt dennoch erst einmal in weiter Ferne. Der Reihe nach: Mit großer Mehrheit stimmten am Freitag die im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) organisierten Laien für den Reformweg, den sie mit den deutschen Bischöfen ab Dezember gehen wollen.

In den kommenden zwei Jahren soll in großen Synodalversammlungen im Frankfurter Dom über schon lange und oft diskutierte Reformfragen debattiert, gestritten, vielleicht auch entschieden werden. Gerade Letzteres ist den Laien wichtig und ihrer Meinung nach für die Kirche existentiell: die Verbindlichkeit der Reformen. Auch deshalb gab es gestern auf der Vollversammlung noch reichlich Diskussionsbedarf: Denn mit der Teilhabe am Synodalen Weg sind die Laien am Ende auch mitverantwortlich, wenn alles oder vieles scheitert. Mitgefangen, mitgehangen, nennt man das im Rheinland.

Doch erst einmal sind alle zuversichtlich, zumal unlängst auch zehn Generalvikare sich sehr aufbruchsgestimmt zeigten. In einem gemeinsamen Brief betonten sie, dass eine „grundlegende Reform der Kirche in Deutschland dringend notwendig, ja essentiell“ sei. Doch im Klerus gibt es auch etliche Kritiker, und nicht nur in Deutschland. Der Synodale Weg findet international Beachtung und wird auch unter weltkirchlicher Beobachtung stehen. Zwar werde man mit dem Reformprozess „für alle Beteiligten Neuland betreten“, so ZdK-Vizepräsidentin Karin Kortmann, doch erst beim Gehen zeige sich, wohin der Weg führt. Zugleich betonte sie, dass die Einheit der Weltkirche mit den Überlegungen nicht in Frage gestellt werde. Dies war vor allem an Kritiker in Reihen der Bischofskonferenz wie auch in Rom gewandt.

Das wird angesichts der Themen des Synodalen Wegs, die in Foren in den vergangenen Monaten gemeinsam erarbeitet wurden, zu einem Drahtseilakt. So werden die insgesamt 200 Mitglieder der neuen Synodalversammlung künftig über die Sexualmoral in der Kirche diskutierten, darunter fällt unter anderem die Segensfreiheit für gleichgeschlechtliche Paare. Über die priesterliche Lebensform, wobei auch der Zölibat Thema sein wird. Über die Gewaltenteilung innerhalb der Kirche sowie über die Rolle von Frauen in der Kirche. Ein Weiheamt für Frauen – darüber ist man sich beim ZdK im klaren – wird es am Ende nicht geben. Aber zumindest das Diakonat für Frauen wird ein Ziel sein, das die Laien nicht verfehlen wollen.

Die Frage wird sein, wie mutig man insgesamt neue Wege zu gehen bereit ist, ohne das weltkirchliche Einverständnis immer gleich einholen zu müssen. Die aktuelle Lage der Kirche in Deutschland scheint vielen Laien zu dringlich zu sein, um dies abzuwarten. „Wenn das eigene Haus brennt, schreibt man nicht nach Rom, um nach einem Feuerlöscher zu fragen“, so Kortmann am Rande der Vollversammlung.