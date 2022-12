Radiosender duzen ihre Hörer „Du da, vorm Radio...“

Verkehrsmeldung im Radio: „Auf der A57 Köln Richtung Krefeld vor dem Kaarster Kreuz steht ihr 20 Minuten im Stau wegen ‘nem kaputten Lkw.“ So kumpelhaft-salopp geht es beim WDR-Sender Eins Live schon seit Jahren zu – und längst nicht bloß bei solchen Durchsagen. Schließlich besteht die Zielgruppe aus 14- bis 39-Jährigen. Nun aber ist man auch beim altehrwürdigen WDR 2, der nicht im Verdacht steht, junge Leute und Berufsjugendliche zu bedienen, zum Duzen übergegangen. Die Pop- und Infowelle richtet sich besonders an die 25- bis 59-jährigen Hörerinnen und Hörer, also an ein Publikum, das bei den Umgangsformen in Teilen durchaus noch von der alten Schule ist.