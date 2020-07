Asphalt auf See : Kunst am See – mitten in der Stadt

Jazz mit Reiner Witzel (r.) und Joscha Oetz auf der Seebühne des Asphalt-Festivals am Schwanenspiegel. Foto: Ralf_Puder

Düsseldorf Mit Theater und Jazz hat am Ufer des Schwanenspiegels das Asphalt-Kulturfest begonnen. Die Künstler treten auf einer schwimmenden Bühne auf, die Zuschauer folgen dem Geschehen mit Kopfhörern.

Und dann reißt die Wolkendecke auf. Die Jazz-Musiker stehen plötzlich im warmen Abendlicht, hinter ihnen ziehen wie an einer Perlenschnur ein paar Wildgänse über den Schwanenspiegel, und in der gläsernen Hochhaus-Fassade des Gap 15 am Graf-Adolf-Platz treiben die Wolken dahin. Die Zuschauer sitzen in Liegestühlen, haben Billie Holidays „God Bless The Child“ im Ohr und die vor Empörung zitternden Worte von Bassist Joscha Oetz. Der hatte an den gewaltsamen Tod von Georg Floyd in den USA erinnert und daran, dass der Jazz den Afroamerikanern alles verdankt. Und dann hatten Saxophonist Reiner Witzel und er dieses Lied begonnen und sich durch ihre Musik verneigt. Auf einmal war klar, was in den vergangenen Monaten gefehlt hat: Mit anderen zusammenzusein, über die Gegenwart nachzudenken, sich als Bürger einer Stadt zu fühlen, noch dazu einer mit solch schönen verborgenen Orten.

Eine großartige neue Spielfläche hat das Asphalt-Festival in der Not aufgetan. Wegen Corona konnte das beliebte Sommerfestival in diesem Jahr nicht in seinem gewohnten Zentrum an der Ronsdorfer Straße spielen. Die Gründer Christof Seeger-Zurmühlen und Bojan Vuletic mussten das eigentlich geplante Programm absagen – und erfanden etwas Neues: diesen Ort am See mitten in der Stadt, an dessen Ufer die Zuschauer mit 1,5 Meter Abstand in frischer Luft sitzen und über Kopfhörer dem Geschehen auf der kleinen Seebühne folgen können. So heißt das Festival in diesem Jahr „Asphalt auf See“, dauert bis zum 19. Juli und zeigt in über 40 Veranstaltungen kleine Formate wie Lesungen, Konzerte und Theater auf dem Wasser.

Zur Eröffnung ließ es sich Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) nicht nehmen, die Festivalmacher über den See zu rudern und sich in seinen Begrüßungsworten selbst zum „Fährmann der Kunst“ zu erklären. Die eigentliche Eröffnung überlassen die Asphalt-Leute aber stets den Künstlern. Und so steht an diesem Abend als Erste eine Meerjungfrau im grünschillernden Kostüm auf der Bühne. Eine aufs Trockene gespuckte Frau, die von vielen Ängsten und Selbstzweifeln geplagt wird. Davon erzählen Meerjungfrau Adrienn Bazsó und ihre Bühnenpartnerin Panni Néder. Manchmal sprechen sie Ungarisch, was sehr schön klingt und der Performance einen treibenden Beat verschafft. Später kommt im Cowboy-Outfit auch noch Julia Bihl hinzu.

Die drei Frauen erzählen vom Leben als freie Künstlerinnen in Berlin, von bohrenden Fragen an die eigene Existenz. Manchmal geben sie solche Impulse auch an die Zuschauer weiter. Fragen etwa, wann sie zuletzt auf der Spitze eines Berges Sex gehabt hätten. So ist die Performance auch betitelt. Die Frauen von „So-Mermaids“ haben mit dieser Mischung aus ehrlicher, zweiflerischer, ironischer Selbsterkundung schon Preise gewonnen, und der Auftritt gewinnt im Laufe des Abends immer mehr an Tempo und Virtuosität.

Allerdings ist das Thema der prekären Künstlerexistenz und der kulturellen Diversität nicht neu. Und der Text führt kaum in die Tiefe. Auch als die Frauen kurz die politische Lage in Ungarn berühren, prangern sie die offensichtlichen Demokratieverstöße der rechten Regierung an. Eine Innenperspektive, die erhellen könnte, warum die Verhältnisse in Ungarn sind wie sie sind, gibt es nicht. Dafür am Ende eine originelle Pointe, mit der die Zuschauer vergnügt in den zweiten Teil des Abends entlassen werden.

Der beginnt programmatisch mit einem Vortrag des Juristen und Publizisten Maximilian Steinbeis, der unter anderem durch seinen Blog verfassungsblog.de bekannt wurde. Steinbeis zieht eine demokratietheoretische Corona-Bilanz. In den ersten Wochen der Pandemie sei es angemessen gewesen, in einer unklaren Situation die sichersten Mittel zu wählen, um die Bevölkerung vor Zuständen wie in Italien zu bewahren. Doch inzwischen sei es an den Gerichten, die Verwaltung in ihre Schranken zu weisen, wenn sie weiter maximale Mittel wähle, um Gefahr abzuwenden und dabei die Freiheitsrechte der Bürger beschneide. Corona werde nicht einfach vorübergehen. Wir alle hätten die Ermächtigung des Sicherheitsapparates erlebt. Diese Eindrücke blieben in den Köpfen. Und auch der Sicherheitsapparat selbst habe erlebt, „was da alles möglich war“. Auch darum freue sich Steinbeiß, dass Asphalt open-air möglich ist, denn freie Kunst sei die Antithese zum Ausnahmezustand.